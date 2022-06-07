Джонсон призвал не давить на Зеленского

Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мира. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.

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«Он (Джонсон- прим. ред.) назвал крайне важным, чтобы на президента Зеленского не давили, требуя принять невыгодные условия мира, отметив, что плохие мирные соглашения не соблюдаются долго», - сказал представитель канцелярии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нарастающей усталости в мире из-за событий на Украине Киев склоняют к невыгодным для него условиям мира с Россией. Он отметил, что у каждой из сторон, которые подталкивают Украину к тем или иным решениям, есть свои интересы - политические или финансовые.

Ранее о том, что Запад выступает против навязанного Украине мира на чужих условиях, неоднократно заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», - говорил Шольц на экономическом форуме в Давосе.