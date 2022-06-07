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1 час назад

Джонсон призвал не давить на Зеленского

Вероника Полынина

Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мира. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.

Джонсон призвал не давить на Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он (Джонсон- прим. ред.) назвал крайне важным, чтобы на президента Зеленского не давили, требуя принять невыгодные условия мира, отметив, что плохие мирные соглашения не соблюдаются долго», - сказал представитель канцелярии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нарастающей усталости в мире из-за событий на Украине Киев склоняют к невыгодным для него условиям мира с Россией. Он отметил, что у каждой из сторон, которые подталкивают Украину к тем или иным решениям, есть свои интересы - политические или финансовые.

Ранее о том, что Запад выступает против навязанного Украине мира на чужих условиях, неоднократно заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», - говорил Шольц на экономическом форуме в Давосе.

Накануне о невыгодных условиях заключения мира на Украине также высказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, Западу следует воздержаться от преждевременных призывов к миру, так как «плохой мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас, потому что рано или поздно агрессор вернется».

В мире,Кая Каллас,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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