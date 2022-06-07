У главы МИД ФРГ подтвердился коронавирус

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок получила положительный результат теста на коронавирус в ходе визита в Пакистан.
Об этом информирует германское внешнеполитическое ведомство в своём Twitter.
«Министр иностранных дел Анналена Бербок сегодня после обеда сдала положительный экспресс-тест после того, как она почувствовала, что потеряла вкус», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что были отменены все дальнейшие встречи в рамках её визита.
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил об уходе на самоизоляцию из-за COVID-19.