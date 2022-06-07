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1 час назад

У главы МИД ФРГ Анналены Бербок подтвердился коронавирус

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок получила положительный результат теста на коронавирус в ходе визита в Пакистан.

У главы МИД ФРГ подтвердился коронавирус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует германское внешнеполитическое ведомство в своём Twitter.

«Министр иностранных дел Анналена Бербок сегодня после обеда сдала положительный экспресс-тест после того, как она почувствовала, что потеряла вкус», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что были отменены все дальнейшие встречи в рамках её визита.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил об уходе на самоизоляцию из-за COVID-19.

В мире,Анналена Бербок,
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