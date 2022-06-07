В ДНР объяснили усиление обстрелов жилых кварталов Донецка

«И после этого начался — от злобы, наверное, — [обстрел] жилых кварталов именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. (...) Это произошло на прошедшей неделе», — объяснил он в эфире телеканала «Россия-1» во вторник, 7 июня.