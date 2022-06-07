Стало известно местонахождение россиянки Софьи Сапеги

Осужденную в Белоруссии на шесть лет лишения свободы россиянку Софью Сапегу отправили в отбывать наказание в колонию в Гомеле. Об этом правозащитный центр «Весна» сообщает в своем Telegram-канале.

Правозащитники заявили, что Сапегу отправили отбывать наказание в гомельскую женскую колонию №4. К своей публикации они также приложили почтовый адрес, по которому предложили отправлять девушке письма со словами поддержки.

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6 мая Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Россиянку обвинили в публикации в Telegram-канале данных белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов в 2020 году. Ее также обязали выплатить 65,76 тысячи долларов в пользу потерпевших и 2,9 тысячи долларов в качестве пошлины в бюджет республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным передать осужденную в стране гражданку РФ Софью Сапегу в Россию, сообщает БелТА. По его словам, она может отбывать тюремный срок на родине.

Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая, — сказал глава государства.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить вопрос передачи российской стороне осужденной белорусскими властями россиянки Софии Сапеги, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Родные осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги решили добиваться ее помилования. Об этом РИА Новости рассказал отчим девушки Сергей Дудич.

«Конечно, будем подавать на помилование», — сказал Дудич.

Семья Сапеги рассчитывает, что ее помилуют в Белоруссии, поэтому пока не рассматривают возможность перевода ее в Россию для отбытия наказания.

Он пояснил, что для помилования нужно отбыть в белорусской колонии не менее полугода и получить положительные характеристики от администрации. Необходимо также выплатить пошлины и компенсации пострадавшим. По словам Дудича, эта «сумма пока неподъемная».

Адвокат россиянки Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии на шесть лет, Антон Гашинский в беседе с NEWS.ru оценил шансы на ее помилование как достаточно высокие. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным передать осужденную в стране Сапегу в Россию.

Так как она до сих пор еще не обращалась о помиловании на имя президента, то я оцениваю шансы как достаточно высокие. В любом случае мы будем обращаться с ходатайством о помиловании к президенту Белоруссии, и далее президент уже будет принимать решение. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей еще раньше заявлял, что есть два варианта развития событий. Нам предпочтительнее помилование, мы это и будем делать, — заявил Гашинский.

Россиянка получил 6 лет колонии в Белоруссии.

Такое решение принял Гродненский областной суд. Процесс шёл в закрытом формате.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова заявила, что попытается вместе с коллегами оказать помощь и защитить гражданку нашего государства.

«Я считаю, что это какой-то безумный приговор. Я надеюсь, что СПЧ включится в эту тему, чтобы её оттуда достать. Мне кажется, что если наши граждане находятся в тяжёлом положении за рубежом, то нам как государству, в котором я бы хотела жить, должно быть всё равно, каких взглядов эти люди придерживаются. Нельзя защищать только каких-то близких по убеждениям, нужно защищать или всех, или никого. Я за то, чтобы мы защищали всех. Сапега, очевидно, попала в большую беду. Я со своей стороны, разумеется, обращусь в совет с просьбой вмешаться в ситуацию».

Софью Сапегу задержали в мае прошлого года в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем — основателем Telegram-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским. Россиянке предъявили обвинение по семи статьям Уголовного кодекса республики, в том числе — разжигание социальной вражды.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила NEWS.ru, что готова помочь россиянке Софье Сапеге, которую в Белоруссии приговорили к шести годам лишения свободы. Депутат подчеркнула, что для этого к ней должны обратиться либо сама девушка, либо её адвокат, но таких обращений пока не было.

Она россиянка, и Россия должна сделать всё как положено, чтобы как минимум человек получил возможность отбытия наказания на территории России. Однако должно быть соответствующее заявление он неё или её адвоката, таких заявлений не было, — сообщила Бутина.

Она сказала, что найти её контакты легко, но она «не может делать людей счастливыми насильно». Парламентарий призналась, что не знает, почему представители россиянки не обратились к ней за помощью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать решение белорусского суда, вынесшего обвинительный приговор россиянке Cофье Сапеге. Он заявил, что Москве «крайне не нравится, когда кто-то комментирует решение нашего суда», поэтому в России не будут комментировать «решение суда дружественной нам Белоруссии».

Россиянка Софья Сапега, приговорённая к шести годам колонии в Белоруссии, может выйти на свободу досрочно, продемонстрировав раскаяние и дисциплину, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, которые приводит РИА Новости, следует также поставить вопрос об экстрадиции Сапеги в Россию для отбывания наказания.

Если она будет себя дисциплинированно вести и демонстрировать раскаяние по поводу своих действий, то, возможно, её освободят досрочно, — сказал Цеков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о принудительном возвращении в страну оппозиционеров, не исключив, что такая операция может быть проведена. Его цитирует БЕЛТА.

«Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время — посмотришь. Никто им не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми. Я им этого простить не могу», — заявил Лукашенко.

Ранее президент республики высказался о передаче России Софьи Сапеги, приговоренной в Белоруссии к шести годам лишения свободы. По словам Лукашенко, ему «жалко девочку» и такой вариант вполне возможен.

Президент Белоруссии также заявлял, что многие оппозиционеры, покинувшие страну, хотят вернуться.

«Нигде вам лучше не будет, чем на своей земле», — отметил Лукашенко.

Мать россиянки Софии Сапеги, приговоренной в Белоруссии к шести годам тюрьмы, назвала отвратительной женитьбу бывшего возлюбленного ее дочери, основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, на другой девушке. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Анна Дудич рассказала, что ее семья узнала о свадьбе Протасевича от журналистов.

«Нам позвонили, попросили отчима Софьи прокомментировать ситуацию. Он успел только сказать: "Кто это такой, мы его не знаем". Мой муж — настоящий мужчина. Для него случившееся неприемлемо и отвратительно», — отметила мать Сапеги.

Она назвала омерзительным заявление самого Протасевича по поводу свадьбы.

«Я просто хочу напомнить Роману один эпизод. Когда ребят уже арестовали, нам разрешили встретиться с Протасевичем в Минске. Он рассказывал мне, как любит мою дочь. Тогда у меня слезы навернулись», — вспомнила Дудич.

Она рассказала, что Сапега ничего не знает о свадьбе бывшего возлюбленного.

«Я как женщина представляю, какой это будет удар для нее. Шестого мая ей вынесли приговор, а через три дня Роман женится», — добавила Анна.