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12 минут назад

Власти ДНР начали выплачивать пенсии в Мариуполе

Lenta.ru

Власти Донецкой народной республики (ДНР) начали выплачивать пенсии жителям Мариуполя. Об этом мариупольская городская администрация сообщает в своем Telegram-канале.

Власти ДНР начали выплачивать пенсии в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мэрии заявили, что Пенсионный фонд ДНР выплатил первые денежные пособия более 46,6 тысячам мариупольских пенсионеров, которые подали заявления о назначении и возобновлении пенсионных выплат. Там отметили, что пособие можно получить при предъявлении паспорта в городских центрах почтовой связи.

В конце марта сообщалось, что Россия начала выплачивать по 10 тысяч рублей бюджетникам и пенсионерам на освобожденных территориях Украины. К концу мая общая сумма таких выплат достигла порядка 200 миллионов рублей.

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