Токаев назначил своего спецпредставителя на "Байконуре"

Нуртай родился в 1982 году, окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева и Университет им. Кунаева. В январе нынешнего года Токаев освободил от должности своего специального представителя на комплексе "Байконур" Серика Сулейменова, который работал на этом посту с апреля 2020 года.