Токаев назначил своего спецпредставителя на "Байконуре"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил во вторник своим специальным представителем на космодроме "Байконур" Кайрата Нуртая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Распоряжением главы государства Нуртай Кайрат Ырзакулулы назначен специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", - говорится в сообщении.
Нуртай с марта нынешнего года занимает должность заместителя главы администрации Кызылординской области Казахстана, где расположен космодром.
Нуртай родился в 1982 году, окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева и Университет им. Кунаева. В январе нынешнего года Токаев освободил от должности своего специального представителя на комплексе "Байконур" Серика Сулейменова, который работал на этом посту с апреля 2020 года.