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52 минуты назад

Глава МИД Сербии принял приглашение посетить Россию

ТК «Звезда»иещё 2

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович принял приглашение посетить Россию. Как сообщил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, власти Сербии дали указания к подготовке визита.

Глава МИД Сербии принял приглашение посетить Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент (Сербии - прим.ред.) дал указание о подготовке этого визита. Так что в любом случае, несмотря на такого рода провокации, помешать развитию наших отношений, диалогу и взаимодействую в конкретных областях, невозможно. Мы в этом уверены», - заявил посол в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропускать в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Позже визит российского дипломата был отменен.

В мире,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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