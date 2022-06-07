Глава МИД Сербии принял приглашение посетить Россию

«Президент (Сербии - прим.ред.) дал указание о подготовке этого визита. Так что в любом случае, несмотря на такого рода провокации, помешать развитию наших отношений, диалогу и взаимодействую в конкретных областях, невозможно. Мы в этом уверены», - заявил посол в эфире телеканала «Россия 24».