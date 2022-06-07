Две страны выступили против антироссийских санкций

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что Республика Сербская (входит в БиГ) подтвердила выводы Народной Скупщины (парламент) энтитета о том, что выступает против антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал РТРС.

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Додик подчеркнул, что эти выводы подтверждают нейтральную позицию республики. Он назвал такую точку зрения «единственно правильной и отвечающей интересам» граждан РС.

Член президиума БиГ добавил, что весь мир столкнулся с последствиями, появившимися после введения санкций в отношении России. На фоне этого приоритетом Республики Сербской является обеспечение своего народа достаточным количеством еды, энергоресурсов и электричества, подчеркнул Додик.