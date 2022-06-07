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52 минуты назад

В Боснии и Герцеговине выступили против антироссийских санкций

Газета.Ru

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что Республика Сербская (входит в БиГ) подтвердила выводы Народной Скупщины (парламент) энтитета о том, что выступает против антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал РТРС.

Две страны выступили против антироссийских санкций
Фото: unian.uaunian.ua

Додик подчеркнул, что эти выводы подтверждают нейтральную позицию республики. Он назвал такую точку зрения «единственно правильной и отвечающей интересам» граждан РС.

Член президиума БиГ добавил, что весь мир столкнулся с последствиями, появившимися после введения санкций в отношении России. На фоне этого приоритетом Республики Сербской является обеспечение своего народа достаточным количеством еды, энергоресурсов и электричества, подчеркнул Додик.

Ранее Европейский союз полностью согласовал шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предполагает частичное отложенное нефтяное эмбарго. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что к концу года под запрет попадет 90% ввозимой в Европу российской нефти.

В мире,Милорад Додик,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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