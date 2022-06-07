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23 минуты назад

Описаны подробности боев за Лисичанск

Lenta.ru

На окраинах Лисичанска продолжаются бои между Народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) и Вооруженными силами Украины (ВСУ), его будут освобождать одновременно с Северском. Об этом в своем Telegram-канале написал посол республики в России Родион Мирошник.

Описаны подробности боев за Лисичанск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе Лисичанска — очень громко, как выходы, так и входы. Много пожаров на окраине и в центре города», — описал Мирошник подробности сражения.

По его словам, украинское командование подтянуло на южную окраину города подразделения «смертников» из числа рецидивистов и дезертиров, за которыми «присматривает» спецназ Главного разведывательного управления (ГУР).

«Начались серьезные бои в Приволье. За последние дни уничтожено несколько точек скопления техники украинских боевиков», — добавил посол.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми сложными участками для украинских войск остаются Запорожская область и Северодонецк. Он оценил ситуацию на этих участках как наиболее угрожающую.

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