В Греции выявили первый случай оспы обезьян у человека

Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксирован в Греции. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY).

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По ее данным, этот случай зарегистрирован в среду в больнице "Андреас Сигрос". "Речь идет о мужчине, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, был положительным, анализ был затем отправлен в лабораторию микробиологии медицинского факультета Салоникского университета имени Аристотеля, и теперь оттуда ожидается геномное подтверждение вируса оспы обезьян", - приводит заявление ведомства новостной портал Newsit.gr. Больной госпитализирован в стабильном состоянии, отметила организация.

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"Согласно имеющимся эпидемиологическим данным, риск для населения в целом по-прежнему низок, поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой трансмиссивностью", - говорится в сообщении.

Ранее в Греции сообщалось о двух возможных случаях оспы обезьян у человека. Они оба не подтвердились, у заболевших была обычная ветряная оспа.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.