Бывшая республика СССР сняла все ограничения для россиян

Узбекистан с 10 июня снимает все ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Министерства туризма и культурного наследия бывшей республики СССР.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com MFA Russia / Globallookpress.com

В частности, от иностранных путешественников больше не будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.

В ведомстве отметили, что Республиканская специальная комиссия отменила антиковидные меры, изучив динамику распространения коронавируса в стране. Таким образом, с начала июня в Узбекистане ежедневно фиксируется не более нескольких десятков случаев заражения.