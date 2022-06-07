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1 час назад

Бывшая республика СССР сняла все ограничения для россиян

Lenta.ruиещё 1

Узбекистан с 10 июня снимает все ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Министерства туризма и культурного наследия бывшей республики СССР.

Бывшая республика СССР сняла все ограничения для россиян
Фото:  MFA Russia / Globallookpress.com MFA Russia / Globallookpress.com

В частности, от иностранных путешественников больше не будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.

В ведомстве отметили, что Республиканская специальная комиссия отменила антиковидные меры, изучив динамику распространения коронавируса в стране. Таким образом, с начала июня в Узбекистане ежедневно фиксируется не более нескольких десятков случаев заражения.

Ранее во вторник, 7 июня, также стало известно, что власти Казахстана решили снять все коронавирусные ограничения на въезд иностранных туристов.

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