Суд Фиджи отдал "яхту Керимова" США

Верховный суд Фиджи разрешил представителям властей США транспортировать яхту Amadea, якобы принадлежащую российскому сенатору Сулейману Керимову, за пределы территориальных вод республики. Об этом во вторник сообщает местный телеканал FBC со ссылкой на решение суда.

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По данным FBC, Верховный суд постановил, что яхта должна покинуть территориальные воды Фиджи, поскольку это соответствует "общественным интересам".

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"Яхта, которая не имеет никакого отношения к Фиджи, должна покинуть воды республики, чтобы мы могли избежать затрат [на ее содержание в порту]", - указал судья Кемаль Кумар, отметив, что стоянка Amadea и так слишком дорого обошлась правительству страны, а власти США "обязались компенсировать понесенные Фиджи расходы".

Также судья подчеркнул, что яхта прибыла на Фиджи без разрешения и, скорее всего, "чтобы избежать судебного преследования со стороны Соединенных Штатов Америки", а потому представители правоохранительных органов США "могут забрать Amadea и вывезти ее с Фиджи".

Власти Республики Фиджи задержали яхту 14 апреля после того, как она вошла в исключительную экономическую зону государства без надлежащего разрешения. Местные сотрудники полиции начали выяснять имя владельца судна и порт приписки, заявив, что, по предварительным данным, яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову, против которого рядом стран были введены санкции. Минюст США направил полиции Фиджи ордер на изъятие, в рамках исполнения которого яхта была арестована, однако позднее арест был оспорен компанией Millemarin Investment, заявившей, что яхта принадлежит ей.

С 6 мая в республике прошли 10 заседаний в судах различных инстанций, в ходе которых власти пытались определить дальнейшую судьбу судна. 18 мая Апелляционный суд Фиджи приостановил процедуру конфискации яхты властями США и разрешил ей покинуть порт, однако спустя 10 дней Amadea вновь была задержана в водах Фиджи для дальнейших разбирательств. Позднее это решение было оспорено генеральной прокуратурой страны, а дело передали в Верховный суд Фиджи, который поставил в нем точку, разрешив представителям Минюста США забрать яхту.