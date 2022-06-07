В Италии изъяли четыре тонны кокаина

Финансовая гвардия министерства экономики Италии изъяла 4,3 тонны кокаина в городе Триест. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
По информации правоохранителей, партия наркотиков принадлежала филиалу колумбийского наркокартеля. Помимо запрещенных веществ, сотрудники гвардии задержали 38 членов преступной группировки (оказавшихся гражданами Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Голландии).
Уточняется, что эта партия кокаина оказалась одной из самых крупных среди всех изъятых в Европе. В ходе расследования было установлено, что преступники намеревались распространять ее в итальянских регионах Венеции, Ломбардии, Лацио и Калабрии. Операция по задержанию наркоторговцев готовилась в течение года, совместно с колумбийскими правоохранителями.