В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
54 минуты назад

В Италии изъяли четыре тонны кокаина

Lenta.ru

Финансовая гвардия министерства экономики Италии изъяла 4,3 тонны кокаина в городе Триест. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

В Италии изъяли четыре тонны кокаина
Фото: Riccardo Fabi / Keystone Press Agency / Globallookpress.comRiccardo Fabi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По информации правоохранителей, партия наркотиков принадлежала филиалу колумбийского наркокартеля. Помимо запрещенных веществ, сотрудники гвардии задержали 38 членов преступной группировки (оказавшихся гражданами Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Голландии).

Уточняется, что эта партия кокаина оказалась одной из самых крупных среди всех изъятых в Европе. В ходе расследования было установлено, что преступники намеревались распространять ее в итальянских регионах Венеции, Ломбардии, Лацио и Калабрии. Операция по задержанию наркоторговцев готовилась в течение года, совместно с колумбийскими правоохранителями.

В мире,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители