В Италии изъяли четыре тонны кокаина

Уточняется, что эта партия кокаина оказалась одной из самых крупных среди всех изъятых в Европе. В ходе расследования было установлено, что преступники намеревались распространять ее в итальянских регионах Венеции, Ломбардии, Лацио и Калабрии. Операция по задержанию наркоторговцев готовилась в течение года, совместно с колумбийскими правоохранителями.