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2 часа назад

Царёв назвал условие победы России в Донбассе

Свободная пресса

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв в соцсетях заявил, что можно будет говорить о победе российской армии в Донбассе после того, как возьмут Славянск.

Царев назвал условие победы России в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что ради пиара и попыток убедить Запад в том, что поставки оружия Киеву имеют смысл, украинское руководство бросило все силы на Северодонецк, однако контрнаступления там не вышло, зато все другие участки фронта были ослаблены, чем воспользовались российские солдаты, приближающиеся теперь к Славянску.

«Не зря со Славянска все началось. Взяв или окружив Славянск, наши войска возьмут в котёл всю группировку на Донбассе. Если это получится, то это будет означать, что на Донбассе мы победили», - написал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович призвал Запад передать Киеву больше реактивных систем залпового огня.

В мире,Алексей Арестович,Олег Царев,Верховная Рада,
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