Царев назвал условие победы России в Донбассе

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв в соцсетях заявил, что можно будет говорить о победе российской армии в Донбассе после того, как возьмут Славянск .

Он отметил, что ради пиара и попыток убедить Запад в том, что поставки оружия Киеву имеют смысл, украинское руководство бросило все силы на Северодонецк, однако контрнаступления там не вышло, зато все другие участки фронта были ослаблены, чем воспользовались российские солдаты, приближающиеся теперь к Славянску.