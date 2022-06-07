В Херсонской области проведут референдум о вхождении в состав России

На территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав России. Об этом во вторник, 7 июня, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет, который и представляет народ, и они будут уже принимать какие-то решения промежуточные, — сказал он.

Стремоусов добавил, что выбор о вхождении региона в состав России будут делать его жители. Отвечая на вопрос, касательно сроков проведения референдума, замглавы сказал, что «впереди еще много работы», передает РИА Новости.

31 мая Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав России и стать полноценным субъектом. Он отметил, что видит регион исключительно как область в составе РФ.