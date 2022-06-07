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34 минуты назад

СМИ: Украинцы пришли в ужас от одной фразы Макрона о России

Елена Прошина

Украинские граждане заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона в изменении позиции касательно спецоперации, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на обозревателя финской газеты Iltalehti Лаури Нурми.

СМИ: Украинцы пришли в ужас от одной фразы Макрона о России
Фото: EPAEPA

Французский лидер предостерег от оскорбительного поведения в адрес России, так как в будущем потребуется восстанавливать сотрудничество с Москвой.

«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — отреагировал Нурми на слова президента Франции.

Как считает обозреватель, Макрон готов частично перейти на сторону РФ касательно спецоперации. Благодаря таким заявлениям Париж стремится получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации.

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Член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе считает, что действия российских Вооруженных сил приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине. Он указал на то, что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации.

Напомним, Италия, Франция и Германия не поддержали требование Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. Эти страны выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации вокруг Украины.

В мире,Эммануэль Макрон,
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