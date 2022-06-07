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27 минут назад

Западные страны выступили против требования Зеленского по Крыму

Елена Прошина

Италия, Франция и Германия не поддержали требование украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Патрик Бьюкенен в журнале American Conservative.

Западные страны выступили против требования Зеленского по Крыму
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в статье, Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации вокруг Украины.

«Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года», — пишет журналист.

По его словам, позицию лидера Украины разделяют лишь некоторые восточноевропейские страны.

Ранее Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономность Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что условия украинского лидера Владимира Зеленского для перемирия невыполнимы и «категоричны до идиотизма». Он указал на то, что Зеленский требует возврата Крыма и Донбасса в состав Украины «будто ему неведома воля их жителей».

2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого более 90% проголосовавших поддержали вхождение республики в состав РФ.

В мире,Патрик Бьюкенен,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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