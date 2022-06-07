Япония ввела новые санкции против России

Япония вводит новые санкции против России. В списки попали Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также Белорусский банк развития, их активы будут заморожены, а проведение финансовых операций с ними будет запрещено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Министерство иностранных дел (МИД).

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Кроме того, Япония расширит запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, «способствующих укреплению промышленной инфраструктуры». О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.