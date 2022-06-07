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46 минут назад

Украина пойдет на уступки в новом соглашении с Россией

Lenta.ru

Киев готов пойти на уступки Москвы в ходе следующих переговоров, в новом соглашении не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник.

Украина решилась на уступки в новом соглашении с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию, указал он. Вопрос статуса Крыма и Донбасса также останется закрытым для Москвы, сказано в материле.

По информации собеседников издания, ход процесса будет зависеть от того, чем закончится эскалационный цикл по линии соприкосновения на территории ДНР и ЛНР. Затишье может наступить уже в ближайшие недели, считают специалисты. Однако и это не гарантирует возобновления диалога между сторонами.

«Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение», — добавил эксперт.

Ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что переговорная позиция Киева должна быть усилена поставками оружия Западом. Причиной паузы в переговорах сторон он назвал напряженную ситуацию в Донбассе.

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