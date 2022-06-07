Байден выступит на саммите Америк

Президент США Джо Байден выступит с речью на саммите Америк 8 июня. В ходе трёхдневного саммита планируют обсудить сферы здравоохранения, экологии, энергобезопасности и миграции.
«Байден выступит с политической речью в среду», — цитирует РИА Новости представителя администрации.
Кроме того, в администрации заявили, что Байден сообщит о выделении 300 млн долларов на поддержку продовольственной безопасности в США.
«Байден объявит о партнёрстве Америк для экономического процветания», — добавили в администрации во время телефонного брифинга.
Саммит Америк пройдёт с 8 по 10 июня в Лос-Анджелесе.