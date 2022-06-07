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1 час назад

Президент США Байден выступит 8 июня на саммите Америк

RT на русском

Президент США Джо Байден выступит с речью на саммите Америк 8 июня. В ходе трёхдневного саммита планируют обсудить сферы здравоохранения, экологии, энергобезопасности и миграции.

Байден выступит на саммите Америк
Фото: ReutersReuters

«Байден выступит с политической речью в среду», — цитирует РИА Новости представителя администрации.

Кроме того, в администрации заявили, что Байден сообщит о выделении 300 млн долларов на поддержку продовольственной безопасности в США.

«Байден объявит о партнёрстве Америк для экономического процветания», — добавили в администрации во время телефонного брифинга.

Саммит Америк пройдёт с 8 по 10 июня в Лос-Анджелесе.

В мире,Саммит,Джозеф Байден,
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