Байден выступит на саммите Америк

Президент США Джо Байден выступит с речью на саммите Америк 8 июня. В ходе трёхдневного саммита планируют обсудить сферы здравоохранения, экологии, энергобезопасности и миграции.

Фото: Reuters Reuters

«Байден выступит с политической речью в среду», — цитирует РИА Новости представителя администрации.

Кроме того, в администрации заявили, что Байден сообщит о выделении 300 млн долларов на поддержку продовольственной безопасности в США.

«Байден объявит о партнёрстве Америк для экономического процветания», — добавили в администрации во время телефонного брифинга.