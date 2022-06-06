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1 час назад

В США усомнились в способности Лаврова решить проблему с украинским зерном

Вероника Полынина

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию не решит проблему экспорта зерна с Украины. Такое мнение выразил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, передает РБК.

В США усомнились в способности Лаврова решить проблему с украинским зерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю, должны ли мы ждать прорыва. Мы, конечно, внимательно следим за визитом [Лаврова] и проведем консультации с турецкими партнерами после его завершения. Но одна встреча этот вопрос не решит», - сказал Прайс.

Он добавил, что США продолжает сотрудничать с ООН, Евросоюзом и Турцией по вопросу обеспечения экспорта украинского зерна, но не ставит конкретных сроков по достижению договоренностей.

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Ранее агентство Anadolu сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн тонн зерна и семян подсолнечника. Эта тема будет обсуждаться во время визита Лаврова в Турцию 7 июня. По словам главы российского МИД, Москва и Анкара заинтересованы в решении проблемы с транспортировкой продовольствия из портов Украины.

В мире,Нед Прайс,Сергей Лавров,МИД России,ООН,Госдеп США,ЕС,
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