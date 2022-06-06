В США усомнились в способности Лаврова решить проблему с украинским зерном

«Не знаю, должны ли мы ждать прорыва. Мы, конечно, внимательно следим за визитом [Лаврова] и проведем консультации с турецкими партнерами после его завершения. Но одна встреча этот вопрос не решит», - сказал Прайс.

Он добавил, что США продолжает сотрудничать с ООН , Евросоюзом и Турцией по вопросу обеспечения экспорта украинского зерна, но не ставит конкретных сроков по достижению договоренностей.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн тонн зерна и семян подсолнечника. Эта тема будет обсуждаться во время визита Лаврова в Турцию 7 июня. По словам главы российского МИД, Москва и Анкара заинтересованы в решении проблемы с транспортировкой продовольствия из портов Украины.