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26 минут назад

Джонсон сохранил посты лидера партии и премьера Великобритании

ТАСС

Лидер правящей Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой депутатов-консерваторов во время голосования по вопросу о доверии ему и сохранит свои посты. Об итогах состоявшегося в понедельник секретного волеизъявления сообщил глава Комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев, Грэм Брейди.

В Британии приняли решение о политической карьере Джонсона
Фото: ReutersReuters

По словам лидера объединения, играющего основную роль в определении нового главы партии, когда в этом возникает необходимость, в поддержку Джонсона выступили 211 депутатов от Консервативной партии, против высказались 148. Чтобы остаться во главе правящей партии, ему требовалось простое большинство - поддержка половины проголосовавших плюс один голос. Необходимость в вотуме доверия возникла после того, как 54 депутата-тори выразили недовольство скандалом вокруг вечеринок в канцелярии премьера в разгар действия коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. Джонсон возглавляет правительство с лета 2019 года.

Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за запретных вечеринок

Политические аналитики предсказывают сложные времена для премьера, указывая на то, что его позиции сильно пошатнулись как из-за самого факта голосования, так и из-за большого числа выступивших против него однопартийцев. Неутешительны прогнозы и букмекерских контор. Они оценивают шансы на то, что Джонсон останется британским премьером до конца года, лишь в 45-50%. Вероятность того, что он будет возглавлять кабинет министров в 2024 году, оцениваются в 36%.

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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