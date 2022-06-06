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28 минут назад

Politico: кризис на Украине поставил в тупик Белый дом и Байдена

FBM.ru

Президентская администрация Джозефа Байдена может провалиться на следующих выборах из-за волны нерешаемых кризисов, навалившихся на эту державу. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Кризис на Украине поставил в тупик Белый дом и Байдена
Фото: FBM.ruFBM.ru

Шквал кризисов, обрушившихся на Соединённые Штаты Америки, может стать причиной провала Джозефа Байдена (Президента государства) и его администрации на следующих выборах. Об этом сообщает широкой аудитории средство массовой информации Politico.

Администрация американского президента всё больше переживает о том, что не может разрешить несколько существенных проблем в этом государстве. Среди проблем, с которыми сталкивается в настоящий момент Белый дом, авторы издания называют глобальную инфляцию, растущие цены на горючее, российскую специальную военную операцию на Украине, потенциально возрождающуюся глобальную эпидемию и законодательный тупик с идеей ограничения права на владение оружием.

Рейтинг Байдена достиг рекордно низкой отметки

Кризис за кризисом Белый дом оказывался либо ограниченным, либо беспомощным в собственных усилиях по борьбе с ударами, обрушившимися на него. Моральный дух его работников тоже сильно падает. Джозефа Байдена уже сравнивают с Джимми Картером (Президентом-демократом одного срока, страдающим от скачкообразного роста цен и внешнеполитической трясины).

Кроме того, Джозеф Байден обеспокоен тем, что его рейтинг в настоящий момент ниже, чем когда-то был у Дональда Трампа, которого сам действующий глава державы считает “худшим президентом в истории”.

Раньше появлялась информация, что цены на бензин в Соединённых Штатах Америки за время президентства Джозефа Байдена увеличились в два раза.

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