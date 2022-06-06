Джонсон использовал Украину для удержания власти

Учитывая ситуацию на Украине, Консервативной партии Великобритании не время менять руководство, заявил глава британского правительства Борис Джонсон в преддверии голосования о доверии премьеру.

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По словам Джонсона, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он «со всей ясностью заявил, что сильная позиция Соединенного Королевства сейчас нужнее, чем когда-либо ранее, так как на Украину оказывается все больше давления с тем, чтобы она согласилась на невыгодное ей мирное соглашение». Джонсон сказал, что «понимает тревогу тех, кто инициировал это голосование», но «сейчас не время для вялой и совершенно необязательной внутриполитической драмы и долгих месяцев метаний всей страны из стороны в сторону», передает ТАСС.

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Он призвал Великобританию «поднять взгляд и посмотреть дальше своего носа». Как заявил премьер, «последствия» специальной военной операции России на Украине ощущают на себе не только украинцы, но и британские избиратели. Джонсон напомнил об успехах своего правительства. Он обещал снизить расходы на раздутый штат госслужащих, помогать бизнесу, ослабив государственное регулирование, а также сосредоточиться на проблемах простых британцев, в первую очередь доступности жилья и ухода за детьми, а также на росте цен. Джонсон намерен работать над снижением налогов и предпринять решительные меры по борьбе с инфляцией.

Он призвал не «плясать под дудку СМИ», не «доставлять удовольствие противникам, выступая друг против друга».

«Давайте покажем этой стране, что мы понимаем назревшую сейчас острую необходимость объединиться и служить народу. И если мы сможем это сделать, то поверьте, что бы там обо мне ни говорили, я смогу снова привести вас к победе, а настоящими победителями будут жители этой страны», – сказал он.