США прокомментировали срыв визита Лаврова в Сербию

Госдепартамент США назвал суверенным правом стран закрывать свое небо для самолетов. Так в американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали решение Болгарии, Черногории и Северной Македонии закрыть воздушный коридор для самолета главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова, планировавшего 6-7 июня посетить Сербию. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, решение этих стран — самостоятельное: оно не было навязано извне.

«Это были суверенные решения трех стран насчет своего воздушного пространства», — заявил он.

5 июня три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для правительственного борта, на котором летел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства планировал обсудить с сербской стороной «быстроразвивающееся стратегическое партнерство в двусторонних отношениях», а также подтвердить российскую позицию по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины.