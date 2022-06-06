Вучич уличил Европу в лицемерии

«А то же происходит и в нашем окружении: говорят, что больше не используют российский газ, а сами пустят его в одну южную страну, российский газ, конечно же, а потом этот российский газ пустят в обратную сторону, платят за него по 200-250 тысяч евро в день и говорят "мы не зависим от российского газа". Кого вы все обманываете?» - заявил Вучич в эфире национального телевидения.