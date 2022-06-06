Вучич уличил Европу в лицемерии

Президент Сербии Александр Вучич обвинил европейские страны в обмане из-за манипуляций с российским газом, передает ТАСС.
По словам Вучича, в Сербии возмущены тем, что некоторые страны якобы отказались от газа из РФ, а сами «пускают его в обратную сторону».
«Одна граничащая с Россией страна пропускает через свою территорию российский газ в Германию, а потом тот же самый российский газ возвращает обратно, как будто "мы не принимаем российский газ" или газ по дороге поменял гражданство, дали ему паспорт на границе между двумя теми странами Европейского союза, наверное», - сыронизировал сербский лидер.
По его словам, похожая ситуация наблюдается и в граничащих с Сербией странах Европы.
«А то же происходит и в нашем окружении: говорят, что больше не используют российский газ, а сами пустят его в одну южную страну, российский газ, конечно же, а потом этот российский газ пустят в обратную сторону, платят за него по 200-250 тысяч евро в день и говорят "мы не зависим от российского газа". Кого вы все обманываете?» - заявил Вучич в эфире национального телевидения.
Ранее Александр Вучич сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о выгодной схеме импорта газа. Новое соглашение планируется подписать 10 июня. По словам Вучича, контракт будет действовать в течение трех лет, цена на российское топливо составит от 310 до 408 долларов за тысячу кубометров.