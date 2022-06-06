Киев опроверг получения украинского гражданства Невзоровым

Журналист Александр Невзоров (признан в России иноагентом) пока не получил украинское гражданство. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Фото: nsn.fm nsn.fm

По его словам, чтобы получить украинский паспорт Невзоров должен пройти «определенную процедуру». Также журналисту придется отказаться от гражданства РФ.