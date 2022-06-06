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1 час назад

СНБО Украины: Невзоров еще не получил украинское гражданство

Национальная Служба Новостейиещё 1

Журналист Александр Невзоров (признан в России иноагентом) пока не получил украинское гражданство. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Киев опроверг получения украинского гражданства Невзоровым
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, чтобы получить украинский паспорт Невзоров должен пройти «определенную процедуру». Также журналисту придется отказаться от гражданства РФ.

«Хороших русских не бывает»: украинцев возмутило гражданство Невзорова

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предоставил Невзоров и его супруге Лидии гражданство Украины «за выдающиеся заслуги» перед страной. Невзоров после начала военной операции РФ на территории Украины выступил с резкой критикой российских властей и осудил военные действия.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Александр Невзоров,
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