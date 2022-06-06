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1 час назад

Вучич высказался о срыве визита Лаврова в Сербию

Lenta.ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен решением Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушный коридор для самолета главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова с целью сорвать его визит в Белград 6-7 июня. Об этом пишет ТАСС.

Вучич высказался о срыве визита Лаврова в Сербию
Фото: ReutersReuters

«Я не удивлен тем, что визит отложен . Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Это не стало большим сюрпризом, мы наблюдали это изо дня в день», — отметил Вучич.

При этом указал, что удивлен «размахом истерии вокруг Сербии».

«Такую истерику и организованную кампанию нападок на одну малую страну я давно не видел. (...) России они не смеют ни слова сказать и решили издеваться над маленькой Сербией», — считает он.

По словам Вучича, накануне запланированного визита Лаврова в Белград съехалась масса западных СМИ, и, уверен сербский лидер, единственной их целью было представить визит главы российского МИД в невыгодном для Сербии свете.

Ранее глава Министерства внутренних дел Сербии заявил, что западные страны, помешавшие главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Белград с официальным визитом, не хотят наступления мира и мечтают о поражении России.

5 июня три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для правительственного борта, на котором летел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства планировал обсудить с сербской стороной «быстроразвивающееся стратегическое партнерство в двусторонних отношениях», а также подтвердить российскую позицию по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины.

В мире,Александр Вучич,Сергей Лавров,МИД России,
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