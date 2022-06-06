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49 минут назад

Премьер Хорватии Пленкович призвал Сербию «не сидеть на двух стульях» из-за России

Газета.Ru

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович призвал власти Сербии проявить осторожность с выбором союзников, если их страна намерена вступить в Евросоюз, сообщает телеканал N1.

«Сейчас не время сидеть на двух стульях», — заявил он.

Комментируя отмену визита в Белград министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Пленкович подчеркнул, что этот инцидент не имеет никакого отношения к Хорватии, это «вопрос между Россией и Сербией».

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Накануне самолет с Лавровым на борту отказались пропустить через свои воздушные пространства Северная Македония, Болгария и Черногория, в результате визит министра в Сербию, запланированный на 6-7 июня, был отменен.

Лавров назвал инцидент немыслимым и отметил, что, раз визит российского министра «воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба», то, видимо, там дела «совсем плохи».

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