Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович призвал власти Сербии проявить осторожность с выбором союзников, если их страна намерена вступить в Евросоюз, сообщает телеканал N1.

«Сейчас не время сидеть на двух стульях», — заявил он.

Комментируя отмену визита в Белград министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Пленкович подчеркнул, что этот инцидент не имеет никакого отношения к Хорватии, это «вопрос между Россией и Сербией».

Накануне самолет с Лавровым на борту отказались пропустить через свои воздушные пространства Северная Македония, Болгария и Черногория, в результате визит министра в Сербию, запланированный на 6-7 июня, был отменен.