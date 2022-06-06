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55 минут назад

Пушкинские чтения прошли в Херсоне

Деловая газета "Взгляд"

Детские коллективы собрались в Доме культуры Текстильщиков в Херсоне, чтобы отметить праздник День русского языка. Маленькие артисты читали пушкинские стихи и сказки, аниматоры проводили конкурсы и викторину.

Пушкинские чтения прошли в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня состоялось очень грандиозное событие, так как 6 июня день рождения нашего великого Александра Сергеевича Пушкина, и мы его совместили с мероприятием, которое давно проходит в России и называется «Великой русское слово», – рассказала координатор общественного движения республики Крым «Команда возможностей» Наталья Попова.

Она также отметила, что именно на Херсонщине, откуда идут корни Пушкина, можно вновь проводить такие мероприятия, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Херсона.

Администрация Херсона поблагодарили общественное движение Республики Крым «Команда возможностей» за организацию мероприятия.

В мире,Наталья Попова,
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