Пушкинские чтения прошли в Херсоне

«Сегодня состоялось очень грандиозное событие, так как 6 июня день рождения нашего великого Александра Сергеевича Пушкина, и мы его совместили с мероприятием, которое давно проходит в России и называется «Великой русское слово», – рассказала координатор общественного движения республики Крым «Команда возможностей» Наталья Попова.