Пушкинские чтения прошли в Херсоне

Детские коллективы собрались в Доме культуры Текстильщиков в Херсоне, чтобы отметить праздник День русского языка. Маленькие артисты читали пушкинские стихи и сказки, аниматоры проводили конкурсы и викторину.
«Сегодня состоялось очень грандиозное событие, так как 6 июня день рождения нашего великого Александра Сергеевича Пушкина, и мы его совместили с мероприятием, которое давно проходит в России и называется «Великой русское слово», – рассказала координатор общественного движения республики Крым «Команда возможностей» Наталья Попова.
Она также отметила, что именно на Херсонщине, откуда идут корни Пушкина, можно вновь проводить такие мероприятия, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Херсона.
Администрация Херсона поблагодарили общественное движение Республики Крым «Команда возможностей» за организацию мероприятия.