Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мире нарастает усталость из-за событий в стране, и в результате Киев склоняют к невыгодным для него договоренностям с Россией.
"Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Интересы опять-таки разные: как финансовые, так и политические", - приводит его слова на встрече с журналистами в понедельник украинское издание "Страна".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ.