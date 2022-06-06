"Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Интересы опять-таки разные: как финансовые, так и политические", - приводит его слова на встрече с журналистами в понедельник украинское издание "Страна".