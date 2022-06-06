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1 час назад

Зеленский сообщил, что Украину подталкивают к невыгодным соглашениям с Россией

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мире нарастает усталость из-за событий в стране, и в результате Киев склоняют к невыгодным для него договоренностям с Россией.

"Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Интересы опять-таки разные: как финансовые, так и политические", - приводит его слова на встрече с журналистами в понедельник украинское издание "Страна".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели масштабные санкции против РФ.

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