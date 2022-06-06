Байден объявил режим ЧС из-за дефицита электроэнергии

«Настоящим объявляю о существовании чрезвычайной ситуации в связи с угрозами доступности достаточных мощностей по производству электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

По его словам, перебои с производством электроэнергии связаны с действиями России на Украине, а также «экстремальными погодными условиями», которые усугубляет изменение климата. Байден указал, что в некоторых районах страны засуха и аномальная жара приводят к прогнозируемому всплеску спроса и дефициту электроэнергии.