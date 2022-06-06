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40 минут назад

Байден объявил режим ЧС из-за дефицита электроэнергии

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с дефицитом электроэнергии, передает РБК.

Байден объявил режим ЧС из-за дефицита электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Настоящим объявляю о существовании чрезвычайной ситуации в связи с угрозами доступности достаточных мощностей по производству электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

По его словам, перебои с производством электроэнергии связаны с действиями России на Украине, а также «экстремальными погодными условиями», которые усугубляет изменение климата. Байден указал, что в некоторых районах страны засуха и аномальная жара приводят к прогнозируемому всплеску спроса и дефициту электроэнергии.

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Для решения проблемы нехватки электромощностей Байден задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США, а затем освободил от ввозных пошлин сроком на два года солнечные элементы и модули производства Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

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