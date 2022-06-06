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8 минут назад

На Украине создали спецлагерь для военнопленных

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Спецлагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен, создан на западе Украины, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».

На Украине создали спецлагерь для военнопленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы создали спецлагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых небольшие ожидания касаемо обмена. Что касается военнопленных, которых только захватили или которые планируются к обмену, они разбросаны по нашим учреждениям почти по всей территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила президенту России Владимиру Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине. По ее словам, нет информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации.

В мире,Денис Малюська,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,
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