На Украине создали спецлагерь для военнопленных

Спецлагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен, создан на западе Украины, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».
«Мы создали спецлагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых небольшие ожидания касаемо обмена. Что касается военнопленных, которых только захватили или которые планируются к обмену, они разбросаны по нашим учреждениям почти по всей территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила президенту России Владимиру Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине. По ее словам, нет информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации.