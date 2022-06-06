На Украине создали спецлагерь для военнопленных

«Мы создали спецлагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых небольшие ожидания касаемо обмена. Что касается военнопленных, которых только захватили или которые планируются к обмену, они разбросаны по нашим учреждениям почти по всей территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».