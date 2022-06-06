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1 час назад

МИД Украины рассказал о судьбе российских пленных после окончания боевых действий

Газета.Ru

Киев готов освободить российских военнопленных после полного прекращения боевых действий на Украине, но оставляет за собой право привлекать их к ответственности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Украины.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, в соответствии с международными договорами украинская сторона готова после полного завершения боевых действий освободить и вернуть на родину российских военнопленных в том случае, если они этого пожелают.

«В то же время Украина оставляет за собой право держать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских вооруженных сил и других военных формирований, действующих на нашей территории», — подчеркнули в МИД.

Ранее начальник Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгений Соболь сообщал, что все подразделения ведомства по региону отказались принимать российских военнопленных, которых украинские силовики пытались определить в колонии без законных оснований и правовых мероприятий.

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