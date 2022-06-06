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48 минут назад

Литва отреагировала на предложение вывозить зерно через Белоруссию

Вероника Полынина

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался против предложенной президентом Белоруссии Александром Лукашенко идеи о вывозе украинского зерна через балтийские порты транзитом через Белоруссию в обмен на открытие этих портов для белорусских товаров. Об этом сообщает «Прайм».

Литва отреагировала на предложение вывозить зерно через Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя оценка не меняется — мы должны искать другие альтернативы», - сказал Науседа.

В качестве одного из вариантов президент Литвы предложил вывозить зерно через территорию Польши в порты стран Балтии или Польши. Он напомнил, что этот путь уже был опробован, остается лишь согласовать условия, которые позволят сократить время зерна в пути.

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Науседа выразил обеспокоенность тем, что в случае налаживания инфраструктуры для поставки зерна с Украины через Белоруссию в какой-то момент «в обратную сторону двинется военная техника».

Ранее Александр Лукашенко в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем назвал Белоруссию лучшим направлением для вывоза зерна с Украины.

«Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы - вам, вы - нам. Открывайте порты и будем грузить», - заявил Лукашенко.

В мире,Александр Лукашенко,ООН,
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