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38 минут назад

Зеленский оценил идею визового режима с Россией

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею ввести визовый режим для россиян неплохой, передает РИА «Новости».

Зеленский оценил идею визового режима с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее офис главы государства сообщил, что Зеленский поддержал петицию о введении виз для граждан РФ при въезде на Украину и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю доработать этот вопрос.

«Я считаю, что то, о чем вы говорите, - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», - сказал Зеленский.

До начала спецоперации между Россией и Украиной действовал безвизовый режим. Россияне могли находиться на Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки.

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Петиция с требованием ввести визовый режим с Россией появилась на странице электронных петиций на сайте президента Украины 11 февраля. Зеленский ответил на нее 25 мая.

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