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1 час назад

Глава МИД Венгрии поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского

Деловая газета "Взгляд"иещё 9

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера парламента страны Ласло Кевера, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.

Глава МИД Венгрии поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского
Фото: EPAEPA

Сийярто отметил, что «в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь Украине и украинскому народу». При этом «украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне», «провоцируют» Будапешт, «выдумывают ложь» и «пытаются очернить» Венгрию, «ни разу не выразив благодарность», сказал министр.

«Исходя из этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если это огорчает украинцев», – приводит ТАСС слова руководителя внешнеполитического ведомства Венгрии.

Напомним, Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.

«Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.

МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.

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