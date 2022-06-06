Россия и Турция предварительно договорились возобновить транспортировку сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю, через Одессу, но Киев скептически относится к этому плану, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам собеседников агентства, Турция предложила Украине помощь в очистке акватории порта Одессы от мин и сопровождении под эгидой ООН груженных зерном судов. Но Киев опасается, что Одесса окажется без защиты и сможет стать объектом атаки. В свою очередь Анкара надеется на поддержку проекта со стороны ООН, что позволит развеять опасения Украины по поводу обеспечения ее безопасности, подчеркнули источники.

Турция также рассчитывает создать специальный центр в Стамбуле для отслеживания и координации рейсов. Между тем Россия, по утверждению агентства, настаивает на праве досматривать суда, которые идут на Украину, на предмет оружия на борту. В Киеве выступают против такого подхода.

В среду в Анкаре состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.