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13 минут назад

Bloomberg: РФ и Турция предварительно договорились разблокировать Одессу для вывоза зерна

ТАСС

Россия и Турция предварительно договорились возобновить транспортировку сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю, через Одессу, но Киев скептически относится к этому плану, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам собеседников агентства, Турция предложила Украине помощь в очистке акватории порта Одессы от мин и сопровождении под эгидой ООН груженных зерном судов. Но Киев опасается, что Одесса окажется без защиты и сможет стать объектом атаки. В свою очередь Анкара надеется на поддержку проекта со стороны ООН, что позволит развеять опасения Украины по поводу обеспечения ее безопасности, подчеркнули источники.

Лавров назвал условия прохода судов с зерном в Средиземное море

Турция также рассчитывает создать специальный центр в Стамбуле для отслеживания и координации рейсов. Между тем Россия, по утверждению агентства, настаивает на праве досматривать суда, которые идут на Украину, на предмет оружия на борту. В Киеве выступают против такого подхода.

В среду в Анкаре состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее, в интервью телеканалу "Россия-1", президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Украина, по словам российского лидера, также может экспортировать зерно по суше, и самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции. Путин также напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года. Он назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.

В мире,Видео,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД Турции,ООН,
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