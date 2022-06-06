Украина отказалась считать трагедией потерю территорий страны

Глава СНБО отметил, что российские войска обладают превосходством в артиллерии, из-за чего украинские Вооруженные силы «не могут адекватно отвечать» на это. Он предположил, что Украина может отвести свой войска из Донбасса еще дальше ради перегруппировки и военной помощи от Запада, при этом будучи готовыми оказывать сопротивление еще долгое время.