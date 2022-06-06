В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
41 минуту назад

Украина отказалась считать трагедией потерю территорий страны

Lenta.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отказался считать «временную потерю территорий» страны трагедией в ходе российской военной спецоперации. Его слова, сказанные в интервью Financial Times, приводит ТАСС.

Украина отказалась считать трагедией потерю территорий страны
Фото: ReutersReuters

«Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны», — заявил Данилов, выразив уверенность, что Украина вернет контроль над потерянными землями.

Глава СНБО отметил, что российские войска обладают превосходством в артиллерии, из-за чего украинские Вооруженные силы «не могут адекватно отвечать» на это. Он предположил, что Украина может отвести свой войска из Донбасса еще дальше ради перегруппировки и военной помощи от Запада, при этом будучи готовыми оказывать сопротивление еще долгое время.

Патрушев заявил о начале захвата Польшей территорий Украины

Данилов заключил, что Украине будет очень тяжело добиться победы в конфликте с Россией.

В начале мая Алексей Данилов заявил, что Венгрия планировала захватить часть территории страны.

В мире,Алексей Данилов,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители