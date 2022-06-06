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42 минуты назад

Обнародованы раскрывающие страх Гитлера перед одной болезнью письма

Lenta.ru

Швейцарский потомок одного из врачей фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера обнародовал письма, в которых приводятся подробности лечения нацистского диктатора от проблем с голосом. Отрывок из послания известного немецкого оториноларинголога Карла Отто фон Эйкена своей кузине Мари Стенеберг опубликовала газета NZZ am Sonntag.

Обнародованы раскрывающие страх Гитлера перед одной болезнью письма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, ЛОР-специалист лечил Гитлера несколько раз в течение 10 лет, начиная с 1935 года. В письмах, которые обнаружил праправнук врача Роберт Деопген, раскрывается страх фюрера перед серьезной болезнью — он боялся потерять голос.

«Если есть что-то плохое, я обязательно должен знать», — сказал диктатор врачу после их первой консультации в мае 1935 года.

Письма, за подлинность которых поручился британский историк, специалист по истории Германии Ричард Дж. Эванс демонстрируют, какое большое значение Гитлер придавал своему голосу, с помощью которого искал сторонников и заручался поддержкой своего режима.

В одном из них говорится, что оториноларинголог посоветовал Гитлеру отложить операцию по удалению примерно сантиметрового полипа до окончания выступления, чтобы дать голосовым связкам отдохнуть.

В своих письмах фон Эйкен подтвердил, что лечил человека, ответственного за гибель миллионов людей. По данным газеты, после окончания Второй мировой войны следователи спросили у врача, почему он не убил Гитлера. На это отоларинголог ответил: «Я был его врачом, а не убийцей».

Ранее немецкий писатель Норман Олер (Norman Ohler) — автор книги The Total Rush, рассказывающей об употреблении кокаина, героина, морфина и метамфетамина нацистами, в том числе Адольфом Гитлером, заявил, что захват Франции Германией в 1940 году произошел из-за наркотиков.

В мире,Ричард Эванс,
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