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15 минут назад

Порошенко заметили на улицах Лондона

ТК «Звезда»иещё 1

Бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили на улицах Лондона. Судя по опубликованным в Сети кадрам, экс-президент прогуливался по городу, предположительно, со своей дочерью, которая учится в Лондоне.

Порошенко заметили на улицах Лондона
Фото: кадр видеокадр видео

Видео с идущим по городу политиком опубликовало издание «Страна». Напомним, Петру Порошенко 30 мая с третьей попытки удалось выехать из Украины.

Бывшего украинского лидера подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет заключения. Показания по данному делу против Порошенко дал украинский депутат Виктор Медведчук. По его словам, он занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», а также согласовывал с Киевом поставки угля из республик Донбасса по просьбе Порошенко.

В мире,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,
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