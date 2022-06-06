Бывшего президента Украины Петра Порошенко заметили на улицах Лондона. Судя по опубликованным в Сети кадрам, экс-президент прогуливался по городу, предположительно, со своей дочерью, которая учится в Лондоне.

Бывшего украинского лидера подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет заключения. Показания по данному делу против Порошенко дал украинский депутат Виктор Медведчук. По его словам, он занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», а также согласовывал с Киевом поставки угля из республик Донбасса по просьбе Порошенко.