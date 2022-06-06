Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо, в котором попросил поддержки от однопартийцев во время голосования по вотуму недоверия ему. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Independent
В своем письме Джонсон обратился к членам своей фракции Консервативной партии в парламенте. Он высказался о скандале с вечеринками во время локдауна.
«Я знаю, что за последние месяцы я попал под сильный огонь [критики], и я знаю, что этот опыт был болезненным для всей партии. Возможно, часть этой критики была справедливой, часть — менее. Там, где были обоснованные замечания, я прислушался, сделал выводы и внес существенные изменения. (...) Но я не могу не подчеркнуть, что сейчас у нас есть золотой шанс оставить это позади», — написал Джонсон.
По мнению Джонсона, если его партия сможет сплотиться в предстоящие дни, то «снова победит». Кроме того, он рассказал о своих достижениях на этом посту: окончание процедуры Brexit, поддержка Великобританией Украины первой среди европейских стран и миграционный пакт с Угандой. В ближайшее время он пообещал уделять больше внимания экономическим вопросам на фоне высокой инфляции. В конце письма Джонсон просит однопартийцев «помочь своей стране».
Напомним, 6 июня может быть запущена процедура вотума недоверия в отношении Бориса Джонсона. Сообщается, что за его отставку подано уже более 60 заявлений. Причиной послужил скандал вокруг вечеринок на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году с участием Джонсона.