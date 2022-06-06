«Я знаю, что за последние месяцы я попал под сильный огонь [критики], и я знаю, что этот опыт был болезненным для всей партии. Возможно, часть этой критики была справедливой, часть — менее. Там, где были обоснованные замечания, я прислушался, сделал выводы и внес существенные изменения. (...) Но я не могу не подчеркнуть, что сейчас у нас есть золотой шанс оставить это позади», — написал Джонсон.