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47 минут назад

NYT: США обвинили Россию в попытках продать украинское зерно

Мария Иванова

США сообщили более чем дюжине стран о том, что российские власти пытаются продать украинское зерно пострадавшим от засухи африканским государствам. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского правительства.

По данным NYT, в середине мая США направили 14 странам, в основном африканским, специальное уведомление. В нем утверждалось, что российские суда с украинским зерном покидают порты вблизи Украины.

Также в уведомлении были указаны названия трех кораблей, которые подозреваются в транспортировке зерна.

Хасан Ханнендже, директор Международного института стратегических исследований HORN, заявил NYT, что в Африке не придадут значение происхождению зерна.

«Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда брать еду, и если кто-то собирается заниматься морализаторством по этому поводу, то зря. Потребность в еде настолько остра, что им не нужно это обсуждать», - подчеркнул эксперт.

13 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что если украинские порты не заработают в течение 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

Politico: Байден решил вывезти зерно с Украины

Конгрессмен США Джейсон Кроу рассказывал, что во время визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую могли бы использовать корабли, перевозящие зерно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.

Он назвал лучшим вариантом для вывоза пшеницы международную операцию с участием дружественных Украине стран, готовых направить свои корабли для разминирования вод и сопровождения грузов.

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