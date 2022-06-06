США сообщили более чем дюжине стран о том, что российские власти пытаются продать украинское зерно пострадавшим от засухи африканским государствам. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского правительства.

По данным NYT, в середине мая США направили 14 странам, в основном африканским, специальное уведомление. В нем утверждалось, что российские суда с украинским зерном покидают порты вблизи Украины.

Также в уведомлении были указаны названия трех кораблей, которые подозреваются в транспортировке зерна.

Хасан Ханнендже, директор Международного института стратегических исследований HORN, заявил NYT, что в Африке не придадут значение происхождению зерна.

«Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда брать еду, и если кто-то собирается заниматься морализаторством по этому поводу, то зря. Потребность в еде настолько остра, что им не нужно это обсуждать», - подчеркнул эксперт.

13 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что если украинские порты не заработают в течение 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

Конгрессмен США Джейсон Кроу рассказывал, что во время визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую могли бы использовать корабли, перевозящие зерно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.