В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
55 минут назад

NYT: США предупредили, что Россия пытается продать украденное на Украине зерно

Газета.Ru

Власти США направили в 14 стран депешу-предупреждение, в котором утверждается, что Россия пытается продавать зерно, которое якобы украдено на Украине. Об этом газета New York Times со ссылкой на документ.

США предупредили о попытках РФ продать украденное на Украине зерно
Фото: ReutersReuters

В публикации говорится, что в середине мая предупреждение было разослано 14 странам, в основном, африканским. В ней утверждалось, что российские суда покидают порты вблизи Украины с грузом «ворованного украинского зерна». В послании отмечалось название трех кораблей, которые подозреваются в транспортировке.

Однако, по мнению газеты, предупреждения могут оказаться напрасными, так как многие африканские страны двойственно относятся к санкциям против России на фоне сохраняющихся симпатий времен холодной войны и восприятие двойных стандартов Запада.

Глава Международного института стратегических исследований в Кении Хасан Ханендже заявил, что для стран Африки все равно, откуда поступают продукты питания.

«Если кто-то намерен убедить их морализированием, он ошибается», - заключил Ханендже.

В конце мая сообщалось, что Россию обвиняют в провокации продовольственного кризиса — все из-за десятков миллионов тонн зерна, которые не могут вывезти с территории Украины.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, однако западные санкции не позволяют этого сделать.

В мире,Мария Захарова,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители