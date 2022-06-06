Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо к членам своей фракции Консервативной партии в парламенте, где высказался о скандале с вечеринками во время карантина и попросил поддержки во время вечернего голосования по вотуму недоверия ему. Об этом сообщает The Independent.

«Я знаю, что за последние месяцы я попал под сильный огонь [критики], и я знаю, что этот опыт был болезненным для всей партии. Возможно, часть этой критики была справедливой, часть — менее. Там, где были обоснованные замечания, я прислушался, сделал выводы и внес существенные изменения. (...) Но я не могу не подчеркнуть, что сейчас у нас есть золотой шанс оставить это позади», — написал лидер партии.

Джонсон высказал уверенность, что если его партия сможет сплотиться в предстоящие дни, то «снова победит».

Глава правительства также перечислил свои достижения на этом посту, который он занимает с 2019 года. Среди них — окончание процедуры Brexit, поддержка Великобританией Украины первой среди европейских стран и миграционный пакт с Угандой. Джонсон также упомянул, что, «пока весь мир борется с экономическими последствиями агрессии Путина», Лондон уже принял решительные меры по поддержке уязвимых групп населения.

Лидер консерваторов также пообещал в ближайшее время уделять больше времени экономическим вопросам вместе с министром финансов Риши Сунаком на фоне высокой инфляции. В конце письма Джонсон просит однопартийцев «помочь своей стране».

Процедура вотума недоверия в отношении британского премьера Бориса Джонсона может быть запущена уже 6 июня, сообщают британские СМИ.

Премьер Великобритании теряет поддержку многих сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о его вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году. В нем говорилось, что председатель правительства на этих мероприятиях пил много алкоголя и демонстрировал «неуважение» к обслуживающему персоналу.