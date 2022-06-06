Буря сорвала крышу оперного театра в болгарском Русе

В болгарском городе Русе буря утром 6 июня затопила центр города, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Фото: Газета.ру Газета.ру

На пятый по величине город Болгарии в течение 10 минут выпало более 17 литров осадков на квадратный метр. Также над городом прошел град, градины достигали трех сантиметров в диаметре. Буря сопровождалась порывами ветра до 50 километров в час.

В результате бури была сорвана крыша со здания государственного оперного театра, сцену учреждения культуры залило водой. Серьезно пострадала центральная улица Духовного возрождения в Русе, по ней сложно пройти из-за кусков льда и грязевых потоков, остановлено движение транспорта на главных городских магистралях.