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1 час назад

Буря сорвала крышу оперного театра в болгарском Русе

Газета.Ru

В болгарском городе Русе буря утром 6 июня затопила центр города, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Буря сорвала крышу оперного театра в болгарском Русе
Фото: Газета.руГазета.ру

На пятый по величине город Болгарии в течение 10 минут выпало более 17 литров осадков на квадратный метр. Также над городом прошел град, градины достигали трех сантиметров в диаметре. Буря сопровождалась порывами ветра до 50 километров в час.

В результате бури была сорвана крыша со здания государственного оперного театра, сцену учреждения культуры залило водой. Серьезно пострадала центральная улица Духовного возрождения в Русе, по ней сложно пройти из-за кусков льда и грязевых потоков, остановлено движение транспорта на главных городских магистралях.

Движение поездов на Софию и Варну осуществляется с большими задержками. Ранее сообщалось, что пожар в Михайловском театре оказался учениями.

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