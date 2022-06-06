Зеленский рассказал о лучшей гарантии разблокировки украинских портов

Поставки Украине противокорабельных систем станут лучшей гарантией разблокировки портов. Об этом в понедельник заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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"Мы <...> получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии", - цитирует его агентство РБК-Украина.

По словам Зеленского, Украина готова к вывозу зерна. "Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Украина, по словам российского лидера, также может экспортировать зерно по суше, и самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции.