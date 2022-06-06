Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном гарантии безопасности для республики. Об этом пишет РИА Новости.
Украинский лидер сообщил, что проинформировал Джонсона о ситуации на фронте.
«Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности», — отметил он.
Зеленский добавил, что также обсудил с Джонсоном способы избежать мировой продовольственный кризис и разблокировку украинских портов.
В конце марта Украина объявила, что согласна закрепить за собой нейтральный статус и отказаться от размещения иностранных военных баз при условии получения гарантий безопасности, аналогичных пятой статье договора о НАТО. Заявление было сделано по итогам переговоров с российской делегацией, которые начались вскоре после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории республики.