Болгария из-за санкций Евросоюза отказалась дать воздушный коридор для российского правительственного самолета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на борту. Об этом со ссылкой на МИД Болгарии пишет ТАСС.
«МИД Болгарии нотой от 1 июня 2022 года не предоставил дипломатического разрешения на выполнение полета над болгарской территорией самолета с Сергеем Лавровым на борту», - пояснили в дипломатическом ведомстве.
В МИД Болгарии сослались на санкционный режим и то, что министр иностранных дел России «включен в список с физическими и юридическими лицами как объект ограничительных мер ЕС, согласно регламенту 269/2014 года».
6-7 июня у Лаврова был запланирован визит в Белград, но самолету министра было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, которые окружают Сербию.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. В частности, Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство. В качестве ответной меры Россия также закрыла воздушное пространство для 36 стран.