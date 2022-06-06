Болгария из-за санкций Евросоюза отказалась дать воздушный коридор для российского правительственного самолета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на борту. Об этом со ссылкой на МИД Болгарии пишет ТАСС.

«МИД Болгарии нотой от 1 июня 2022 года не предоставил дипломатического разрешения на выполнение полета над болгарской территорией самолета с Сергеем Лавровым на борту», - пояснили в дипломатическом ведомстве.

В МИД Болгарии сослались на санкционный режим и то, что министр иностранных дел России «включен в список с физическими и юридическими лицами как объект ограничительных мер ЕС, согласно регламенту 269/2014 года».

6-7 июня у Лаврова был запланирован визит в Белград, но самолету министра было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, которые окружают Сербию.