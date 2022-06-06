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33 минуты назад

Аравийская коалиция задержала судно с топливом у берегов Йемена

ТАСС

Силы возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции задержали танкер с нефтепродуктами, направлявшийся в йеменский порт Ходейда, несмотря на наличие у него разрешения на заход. Об этом в понедельник сообщил иранский телеканал PressTV со ссылкой на официального представителя Йеменской нефтяной компании (Yemen Petroleum Company, YPC) Иссама аль-Мутаваккиля.

Аравийская коалиция задержала судно с топливом у берегов Йемена
Фото: ReutersReuters

"Силы коалиции захватили танкер Viviana, перевозящий 30 314 тонн дизельного топлива, и воспрепятствовали его заходу в порт Ходейда, несмотря на прохождение досмотра и получение разрешения от ООН", - цитирует телеканал аль-Мутаваккиля.

По его словам, за последнее время это уже второй подобный случай с танкером для Йемена, получившим разрешение от ООН.

В минувшую пятницу коалиция арестовала судно Fos Power.

В Эр-Рияде с 30 марта по 7 апреля без участия представителей мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) проходили межйеменские консультации, созванные по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и под эгидой ООН. Во время этих встреч специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил, что их участники согласились приостановить боевые действия на два месяца, затем действие договоренности было продлено.

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